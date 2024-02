“Siate scomode | date fastidio | dite di no” | il testo del monologo di BigMama a Le Iene

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Uno dei primi complimenti che ho ricevuto è stato: ‘Sei una ragazzina, eppure hai scritto un pezzo che spacca’; ci ho messo un po’ a capire che fosse un complimento a metà”: inizia così ildi, che ieri, martedì 13 febbraio 2023, è stata ospite della sesta puntata de Leportando il suo messaggio rivolto alle donne in prima serata su Italia 1. “Era sempre così, mi dicevano che spaccavo nonostante fossi una donna. Perché quando una donna spacca, la sua voce non è più uno strumento, è un megafono. Il suo corpo non è più un oggetto, è un manifesto. La sua carriera non è più un gioco, diventa ‘politica’. Mi chiedo quando inizieranno a capire che le donne spaccano e basta”, ha continuato la rapper di Avellino, al secolo Marianna Mammone, che al Festival della canzone italiana ha portato un brano intitolato La rabbia non ...