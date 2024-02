Shock nel Salento | muore bimbo di soli due mesi Inutili i soccorsi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 Dopo il 60enne ritrovato senza vita nelle scorse ore in un appartamento di San Pietro in Lama, sono momenti di fortenelquelli che si stanno vivendo da questa mattina. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità nord salentina, ma che sicuramente lascerà l’amaro in bocca a tutti quelli che ne verranno a conoscenza. Undi appena dueè morto dopo essersi sentito male nella culla. A nulla sono valsi i tentativi disperati, durati circa un’ora, dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, senza però riuscirci. Il tragico episodio si è verificato a Campi Salentina. Il bambino era nato a metà dicembre. Da qualche giorno il piccolo era raffreddato e stava seguendo una cura antibiotica perché gli era stata diagnosticata una bronchiolite. ...