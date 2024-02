Shakhtar Donetsk-Marsiglia Europa League | 15-02-2024 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati Gattuso ritrova Kondogbia

La partita Shakhtar Donetsk - Marsiglia di Giovedì 15 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i sedicesimi di finale di Europa League

Ritorna l'Europa League e con essa riparte anche la stagione dello Shakhtar Donestk di Pusic, impegnato in questo playoff contro il Marsiglia di Gattuso. Condannata al terzo posto in un girone in cui si è pure tolta lo sfizio di battere il Barcellona, la squadra ucraina affronta sul neutro di Amburgo i Phoceens, anch'essi beffati e costretti al secondo posto nel girone

Formazioni non ancora annunciate Europa League 2023/2024. Le ultime notizie sulla partita Shakhtar Donetsk-Marseille: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Shakhtar Donetsk-Marsiglia, le ultimissime sulle formazioni Queste le possibili scelte di Shakhtar Donetsk e Marsiglia in vista del match di Europa League di questa sera. Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Marsiglia: SHAKHTAR DONETSK (4-5-1): Riznyk; ... Prime pagine 15 febbraio: Inter, Inzaghi firma stellata. Juventus, scatto Zaccagni Dopo la due-giorni di Champions, oggi tocca a Conference ed Europa League. Per l`andata dei playoff si giocano Feyenoord-Roma (ore 18:45) e Milan-Rennes (21:00)..

