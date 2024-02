Seul | Pyongyang | ennesimo lancio missili

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 3.11 La Corea del Nord ha lanciato diversida crociera al largo della sua costa orientale. Lo denunciano le forze armate di. Si tratta soltanto dell'ultimo di una serie di test sulle armi quest'anno. "I nostri militari,hanno detto in una nota congiunta i capi di stato maggiore di Corea del Nord e Usa,hanno rilevato diversida crociera sconosciuti sulle acque a nordest di Wonsan e le autorità di intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti stanno conducendo un'analisi dettagliata".

