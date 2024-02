Servizio civile Domani scadono le domande

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La Misericordia di Agliana ricorda che la scadenza per presentare domanda di partecipazione alvolontario è alle ore 14 di, giovedì 15 febbraio 2024. Possono presentare la candidatura i giovani dai 18 ai 29 anni, non compiuti alla data di presentazione della domanda, in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o di un Paese extra Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia. La domanda può essere presentata esclusivamente tramite Pc, tablet e smartphone, attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol), con Spid livello di sicurezza 2, all’indirizzo https://domandaonline..it. Per informazioni rivolgersi alla sede operativa della Misericordia, telefono 0574.710225, email: [email protected] , oppure ...

Ancora pochi giorni per candidarsi a diventare Volontari o del Servizio civile universale a Legnano. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il ... (ilgiorno)

Prot. civile: Riccardi, priorità è sicurezza dei volontari L'attività formativa è indispensabile Cividale del Friuli, 13 feb - "Con la modifica normativa, il Governo ha definito in una ventina di giorni come sindaci e coordinatori di ...

Asava di Alba, il 1°marzo la presentazione del corso per volontari Si svolgerà venerdì 1° marzo alle ore 20.30, presso il salone polifunzionale di Grinzane Cavour (via IV Novembre 2) la presentazione del corso per volontari del soccorso 118 dell’Asava di Alba. Sono ...

Veneto, Protezione Civile in formazione per eventi estremi L'Italia ha vinto un progetto europeo per sviluppare mezzi e formare personale, pronto ad intervenire in caso di situazioni pericolose. 27 milioni di euro investiti in specialisti, mezzi e strutture m ...