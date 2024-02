Servette-Ludogorets Razgrad Conference League | 15-02-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Playoff diche iniziano quest’oggi dopo la lunga sosta invernale, e che vedono tra le gare in programma la sfida tra gli svizzeri dele i bulgari del. I ginevrini sono attualmente secondi in classifica, e vengono dal KO sul campo dell’Yverdon: un brusco stop nella corsa al primo posto dello Young Boys, distante InfoBetting: Scommesse Sportive e

Servette-Ludogorets, il pronostico di Conference League: Gol assicurato Mentre in Champions League sono iniziati gli ottavi di finale, in Conference League è tempo di spareggi. Giovedì 15 febbraio andrà in scena la sfida tra ...

La bonne fortune de Ludogorets Razgrad Le Servette FC accueille Ludogorets Razgrad jeudi au Stade de Genève en 16es de finale aller de la Conference League. RTSsport vous propose un focus sur cette équipe à l'histoire récente.

Laurent Favre Il aura fallu une qualification pour la finale, le 20 février aux Vernets contre Skelleftea, pour que les supporters de Genève-Servette se passionnent pour la Champions Hockey League. Pourquoi est-ce ...