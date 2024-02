Serie D Il Carpi ritrova Lorenzi Buone notizie fra i pali

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Arrivanodalla ripresa degli allenamenti del. Il numero unosi è infatti riunito al gruppo dopo i problemi alla coscia e quindi il suo recupero in vista di domenica col Sant’Angelo appare scontato. I due sicuramente assenti saranno i lungodegenti Bouhali e Maini che hanno lavorato in campo con il preparatore Araldi svolgendo corsa ed esercizi aerobici assieme a Sabattini, per il. Quale c’è qualche chance di poter rientrare dopo 2 mesi fra i convocati. I riflettori ora dunque sono puntati su Roberto Beretta che ha spinto per provare ad accelerare i tempi e l’obiettivo dello staff biancorosso è riaverlo in gruppo domani. Ieri era invece fermo Rossi precauzionalmente dopo l’attacco di nausea della scorsa notte. Con il ritorno dal 1’ di Mandelli e l’inamovibile Forapani il ballottaggio rimane ...

