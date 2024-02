Serie C 2023 2024 | i risultati | Riccardi lancia il Latina | Catania battuto Taranto ok col Giugliano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sono state otto le partite della ventiseiesima giornata diC alle 18:30 di oggi, mercoledì 14 febbraio. Nel girone A la Fiorenzuola in trasferta ha vinto 2-1 lo scontro diretto per la salvezza contro la Pergolettese grazie ai gol di Morello e Ceravolo. Nel girone B la Torres, in inferiorità numerica dal 68?, supera 2-0 la Lucchese. Con lo stesso risultato la Carrarese hail Gubio con i gol di Illanes e Capello. Vittoria di misura per la Juventus Next Gen con il gol decisivo di Rouhi contro il Sestri Levante. Pareggio per 1-1 tra Olbia e Viertus Entella. Nel girone C il Messina batte 2-0 il Sorrento con le reti di Plescia e Luciani, mentre è un sigillo dire ilin casa contro il. Kanoute all’89’ permette aldi ...