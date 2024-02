SERIE a1 Il Bsc ha ingaggiato Matteo Oldano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è del Bsc. "Siamo molto soddisfatti – commenta Roberto Piccioli, vicepresidente del Big Mat Bsc Grosseto – della campagna acquisti che abbiamo messo in atto. Dopo Sellaroli, Pecci e Mercuri, si aggiunge alla squadra un giocatore duttile e di ottimo livello come. Siamo sicuri chesarà fin da subito un elemento chiave del gruppo e della stagione 2024".è un utility della Nazionale italiana under 23 che può ricoprire vari ruoli, come la prima base e l’esterno. L’ex Torino si aggiunge alla batteria dei giocatori del Big Mat Bsc Grosseto che vestono la maglia azzurra, già composta da Mercuri, Sellaroli, Sireus, Artitzu, Luciani, Funzione e Cinelli e ai tecnici Stefano Cappuccini e Alberto D’Auria. Nella l’ultima stagione, con la maglia del Campidonico grizzlies Torino, ...

Notizie Serie A LIVE: Yildiz è incedibile, 1000 giorni senza trofei per la Juve Sono passati, con oggi, 1000 giorni dall’ultimo trofeo messo in bacheca dalla Juventus. Era infatti il 19 maggio 2021 quando Pirlo vinse la Coppa Italia. Per il match di sabato, Allegri ritroverà ...

Bsc Grosseto sempre più “blu”: il nazionale Oldano al roster del manager Cappuccini GROSSETO - “Ma il cielo è sempre più blu”, cantava Rino Gaetano nell’estate del 1975. Un successo musicale che oggi fa il caso del Big Mat Bsc Grosseto: ...

Volley minore. Villa d’Oro, vittoria con sorpasso Buone prestazioni anche per il Modena Volley e la Moma Anderlini. Nel torneo di B1 femminile, vittoria per la Bsc Sassuolo e il Volley Modena. In testa alla Serie B femminile la Zerosystem S.Damaso.