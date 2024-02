Serie A | le designazioni per la 25ª giornata | Verona-Juve a Di Bello

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il sito web ufficiale dell’AIA ha svelato tutte learbitrali ufficiali per la 25ªdel campionato diA Il sito web ufficiale dell’AIA ha svelato tutte learbitrali ufficiali per la 25ªdel campionato diA. Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 25ªdel Campionato diA 2023/24 in programma domenica 18 febbraio. TORINO – LECCE Venerdì 16/02 h.19.00 AYROLDI BERCIGLI – TRINCHIERI IV: COLLU VAR: SOZZA AVAR: MAZZOLENI INTER – SALERNITANA Venerdì 16/02 h.21.00 PICCININI CECCONI – ROSSI C. IV: CAMPLONE VAR: ...