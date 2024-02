Serie A femminile Le ragazze a Como Per inseguire la Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Turno infrasettimanale per la Fiorentina, ospite questo pomeriggio del. Appuntamento alle ore 15 allo Stadio Ferruccio Trabattoni di Seregno (diretta televisiva su Dazn). Legigliate vogliono chiudere al meglio la prima fase della stagione prima di concentrarsi sulla Poule Scudetto (già conquistata matematicamente da diverse settimane) e sulla doppia semifinale di Coppa Italia contro lantus. In palio c’è sempre il secondo posto della regular season, da contendere comunque anche più avanti alle bianconere, adesso a +1 sulla Fiorentina. Mister De La Fuente ha presentato così la partita di questo pomeriggio: "Mancano due partite al termine della prima fase e sono entrambe complicate. Ilcercherà punti, giocare in casa per loro è un vantaggio. Mi aspetto lo stesso livello ...