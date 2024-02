Serie A a 18 squadre | “L’aumento portò un miglioramento”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bocciata la proposta di Marotta ridurre laA a un campionato a 18: si continuerà con il format a 20. Il conduttore Massimo Caputi è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di una possibile riforma dellaA dopo la bocciatura della proposta di riduzione del campionato a 18. Marotta (LaPresse)“Vedo due aspetti fondamentali in questo momento“, ha esordito Caputi. “Uno è quello tecnico: unaA ridotta porterebbe a un maggiore equilibrio tecnico e qualitativo. Perché è indubbio, anche guardando la classifica attuale e quella degli anni passati, che, tolte le ultime tre, tutte le altre sono più vicine alla parte centrale che non alla parte bassa“. Ridurre leinA, secondo Caputi, porterebbe dunque a un upgrade sotto ...