Serie A 2023 2024 | arbitri venticinquesima giornata | Verona-Juventus a Di Bello

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’Aia ha comunicato glidelladella. Non ci sono big match, ma tante sfide delicate. A cominciare da, affidata a Marco Didi Brindisi, mentre in Inter-Salernitana troviamo Marco Piccinini di Forlì. Lazio-Bologna va a Maresca, Frosinone-Roma affidata a Giua, Napoli-Genoa sarà fischiata da Sacchi, infine Monza-Milan sarà diretta da Colombo. Di seguito ecco le designazioni complete. TORINO – LECCE Venerdì 16/02 h.19.00 AYROLDI BERCIGLI – TRINCHIERI IV: COLLU VAR: SOZZA AVAR: MAZZOLENI INTER – SALERNITANA Venerdì 16/02 h.21.00 PICCININI CECCONI – ROSSI C. IV: CAMPLONE VAR: SERRA AVAR: VALERI NAPOLI – GENOA Sabato 17/02 ...

