Seriate | il centro sportivo riapre con una nuova gestione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024). IlSport Lab» ha un nuovo gestore: è lase Associazione Temporanea di Imprese formata dalla capofila Spazio Circo ASD e La Serra Impresa Sociale di. Il bando per la, della durata di quindici anni, ha visto la partecipazione di due società ed è stato vinto da chi ha presentato l’offerta tecnica ed economica più vantaggiosa. Ilaprirà lunedì 19 febbraio per permettere alle classi della scuola Aldo Moro e alle associazioni sportive, che godevano della palestra di Corso Roma, attualmente oggetto di un intervento di riqualificazione, di usufruire del palazzettoper le attività scolastiche ed extrascolastiche.Sport ...

Piscine Italcementi, accettata la proposta: gara pubblica per il restyling, lavori finiti entro il 2026 Palafrizzoni avvia l'iter per riqualificare l'impianto. La previsione: cantieri aperti entro la fine dell'anno e lavori terminati entro il 2026. Un piano da 20 milioni. La gestione affidata per vent'a ...

Autostrada A4 Bergamo, chiusure in arrivo ai caselli di Seriate e Brescia Dalle 22 di venerdì 16 alle 5 di sabato 17 febbraio, sarà chiuso il casello di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Bergamo e Brescia / Venezia. In alternativa si consiglia: in entrata ...

Karaoke Sergio e Gianfranco All'interno degli eventi di febbraio di "Torcio's pizza", il locale all'interno del centro sportivo di Villa di Serio, un appuntamento musicale in compagnia di Sergio e Gianfranco e del loro karaoke ...