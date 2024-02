Sequestrato un cantiere abusivo nel cuore di Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Municipale ha , precisamente a via Manzoni, dopo una denuncia presentata dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dal consigliere municipale di Europa Verde Gianni Caselli i quali hanno anche effettuato un sopralluogo dopo una segnalazione dei residenti. “Abbiamo allertato la Polizia Municipale che è intervenuta rapidamente provvedendo al sequestro delvista la mancanza di autorizzazioni. Avevano tirato su quattro muretti in lapillo cemento”, dichiarano Borrelli e Caselli che in una nota aggiungono: “Se pensano di poter costruire senza autorizzazioni e senza rispetto delle regole e degli altri si sbagliano di grosso. C’è stato un permissivismo e un lassismo esagerato in questi decenni, ora bisogna cambiare registro”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.