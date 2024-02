Senza Superbonus crolla l’edilizia E ora si parla di recessione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La crescita record italiana è ormai un lontano ricordo. I motivi sono diversi, ovviamente, ma è indubbio che uno dei settori che ha trascinato maggiormente il Pil al rialzo è stato quello delle costruzioni, rilanciato e sostenuto soprattutto dal. E ora che ilal 110% è stato prima ridimensionato e poi praticamente cancellato i risultati si fanno sentire e pesano sulche nel 2024 rischia di andare incontro a una vera e propria. A lanciare l’allarme è Federcepicostruzioni, dicendosi molto preoccupata per la difficile congiuntura del comparto. A determinare la crisi non c’è solo l’addio al110% ma anche il quadro economico generale e i mutui alle stelle Come detto, i fattori sono diversi: dall’inflazione ai tassi di interesse passando per una ...

