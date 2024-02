Senza il consenso | c’è violenza sessuale Ma per alcuni giuristi il tema è ancora problematico

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) di Roberto Oliveri del Castillo* In un interessante articolo comparso su La Verità del 31 gennaio 2024 il Presidente emerito di sezione della Cassazione dott. Pietro Dubolino ha criticato la sentenza n.2150/2024 della Cassazione in materia die, in particolare, di estensione temporale del, che pur inizialmente sussistente, era nel corso della relazione venuto meno. L’uomo, tuttavia, invece di desistere e rispettare il dissenso della donna, aveva insistito, realizzando gli abusi contestati. Ebbene, il presidente Dubolino dubita della correttezza della decisione, ritenendo che l’inizialedella vittima abbia in qualche modo “giustificato” i toccamenti ulteriori in zone erogene, che non possono ritenersi per tal via “inaspettati”. Collegato a questo principio vi è quello della attualità ...

L’8 marzo del 2022, in occasione della Giornata internazionale della donna, la Commissione europea propose una nuova direttiva in materia di ... (luce.lanazione)

Anche in Francia c’è la recessione, ma non economica, è sessuale. A confermare che i francesi si stanno allontanando dal sesso è un nuovo sondaggio ... (iodonna)

TECNICO/A PER RICERCA & SVILUPPO - R&D MONFALCONE se i dati sono relativi a servizi web a minori senza consenso. La cancellazione può avvenire salvo che sia prevalente il diritto alla libertà di espressione e di informazione, che siano conservati per ...

Comportamenti violenti in coppia in un adolescente su due: il sondaggio di Save the children In occasione della giornata di San Valentino Save the children, in collaborazione con Ipsos e la campagna social #chiamalaviolenza, ha pubblicato il rapporto "Le ragazze stanno bene Indagine sulla vi ...

San Valentino, il 65% dei giovani fidanzati ha subito comportamenti "di controllo" Indagine di Save the Children e Ipsos su relazioni sentimentali e violenza di genere in adolescenza. Il 17% pensa che in una relazione intima possa "scappare" uno schiaffo ogni tanto ...