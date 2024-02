Sentenza d’Appello per Rigopiano | i familiari di Alessandro Riccetti | “I fatti gridavano vendetta”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Terni, 14 febbraio 2024 – Otto condanne e 22 assoluzioni: è il verdetto della Corte d'Appello dell'Aquila per la tragedia di. I giudici hanno confermato le condanne inflitte in primo grado per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, per i dirigenti della Provincia Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio, per il tecnico Giuseppe Gatto e per l'ex gestore dell'hotel Bruno Di Tommaso. Oltre all'ex prefetto Provolo, che dovrà scontare una pena di un anno e otto mesi per falso e omissioni di atti d'ufficio, sono stati condannati Leonardo Bianco, ex capo di gabinetto della Prefettura, e Enrico Colangeli, tecnico comunale di Farindola. “Tutte le allerte valanga sono state ignorate. Con questamuore la prevenzione in Italia. Che la facciamo a fare?”. Ha così commentato Egidio Bonifazi, padre di Emanuele, 31enne addetto alla reception dell’hotel ...