Sentenza appello per Rigopiano | 22 assoluzioni e 8 condanne

Sono trascorsi sette anni dal giorno in cui quella terribile valanga travolse l’hotel Rigopiano e spezzò la vita di 29 persone: sette anni di ... (secoloditalia)

Rigopiano: 8 condannati (anche l’ex prefetto) e 22 assolti. I parenti delle vittime: “Ci aspettavamo di più” Tragedia di Rigopiano del 18 gennaio 2017, che costò la cita a 29 persone: sorprese nella sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila. Ventidue imputati assolti e otto condannati. Fra questi l’ex ...

Sentenza d'appello per la tragedia…" L’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo è stato condannato a un anno e otto mesi nel processo d’appello per la tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio del 2017 e costata la vita a 29 persone ...

Sentenza appello tragedia Rigopiano, nessun ribaltone: condanna per ex prefetto Pescara, 22 assoluzioni Rimane l'amarezza. E anche l'attesa di quella "giustizia" agognata e reclamata da sette anni. La sentenza d'appello per la tragedia di Rigopiano, pronunciata oggi pomeriggio dalla Corte d'Appello dell ...