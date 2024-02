Sempre meno filiali 826 chiuse nel 2023

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non si arresta, anzi accelera la desertificazione bancaria. Sono 3.300 i comuni italiani rimasti senza. I dati di First Cisl certificano un fenoche, anno dopo anno, avanza senza appello. Nelhanno chiuso 826 sportelli, a fine 2022 erano stati 677. Un quarto del territorio nazionale, con una superficie maggiore di quella di Lombardia, Veneto e Piemonte, è stato abbandonato dalle banche. Le regioni più colpite nell’ultimo anno sono state Marche (-6,7%), Abruzzo (-5,1%), Lombardia (-5,1%), Sicilia (- 5%) e Calabria (-4,2%). Nel complesso, così, a livello nazionale, la perdita di sportelli è stata del 3,9% Aumenta anche il numero di persone che non hanno accesso ad una filiale nel comune di residenza: sono 362mila in più rispetto ad un anno fa.