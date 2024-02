Selma Blair si scusa per i commenti anti-Islam | Le parole sono importanti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La star di Cruel Intentions ha chiestoper le frasi che hanno creato scalpore negli scorsi giorni. Dopo le polemiche maturate nei giorni scorsi in seguito alle sue frasi contro l'ha pubblicato una lettera di scuse via social dopo le varie reazioni negative scaturite. In risposta ad un video che difendeva la comunità ebraica durante gli attacchi terroristici dello scorso ottobre in Israele,ha scritto:"Grazie mille. Espellere tutti questi sostenitori terroristi. L'ha distrutto Paesi musulmani e poi vengono qui e distruggono menti. Sanno di essere bugiardi. Giustificazioni distorte. Possano incontrare il loro destino". Il commento ha scatenato una tempesta di indignazione di persone musulmane ovunque, il che ha portato alla cancellazione del …