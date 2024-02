Sella contro il suo passato Da Cotton a coach Bechi A Cremona tanti volti noti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un Girone Verde terminato al quinto posto e la voglia di continuare a stupire in questa seconda fase, nella quale dovrà misurarsi con il Girone Rosso, mediamente di livello superiore, come hanno dimostrato anche i primi risultati della fase a orologio. La Juvidiha cominciato la seconda fase perdendo a Bologna, per questo domenicalaavrà voglia di rifarsi e di continuare a inseguire un posto al sole nella griglia playoff. Lucae Tekele, due ex biancorossi recenti, legati a ricordi non particolarmente brillanti nella loro stagione a Cento, che domenica cercheranno di farsi rimpiangere e di cogliere due punti pesanti. La storia recente del tecnico livornese è nota: arrivato nel 2019 al posto di Benedetto con una Baltur ...