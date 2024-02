Seicento chilometri per andare a Spezia a truffare un 88enne | due arrestati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La, 14 febbraio 2024 – Coppia di malviventi percorre 600senza patente perun anziano a: arrestata dalla polizia. Nel pomeriggio di ieri, gli uomini e le donne della squadra mobile della questura spezzina hanno arrestato, in flagranza di reato, due uomini responsabili, in concorso tra di loro e con un altro soggetto ancora da identificare, del reato di truffa aggravata in pregiudizio di una persona anziana. Nell’ultimo periodo si è registrato un incremento delle truffe telefoniche, soprattutto a danno di anziani. Il comune denominatore è che l’autore della truffa telefonica, dopo aver vinto la diffidenza delle vittime, le induce a consegnare denaro e preziosi ad un complice. Per prevenire questi insidiosi reati è stata effettuata una mirata campagna di informazione, illustrando le ...