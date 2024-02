Sei Nazioni 2024 | i convocati dell’Italia per la sfida contro la Francia | ci sono diverse novità

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’Italrugby deve ricompattarsi dopo lal’Irlanda: il debutto con l’Inghilterra allo Stadio Olimpico era stato decisamente incoraggiante, ma ladi Dublino ha riportato la formazione azzurra sulla terra. Dopo una sosta di due settimane, il Seiriprenderà nel fine settimana 23-25 febbraio e la squadra guidata da Gonzalo Quesada andrà a Lille per affrontare la temibile. Il commissario tecnico ha ufficializzato la lista deiper questa trasferta con 33 azzurri che saranno arruolabili. Laprincipale riguarda la chiamata di Louis Lynagh che, dopo aver ufficializzato il suo passaggio al Benetton Rugby in vista della prossima stagione, è stato convocato dal c.t. per rafforzare il reparto delle ali/estremi che vedrà un possibile ...

Dublino, 12 febbraio 2024 – Non c’è scampo per l’Italia a Dublino. Gli Azzurri di Coach Quesada hanno perso nettamente con l’Irlanda per 36 a 0. ... (ilfaroonline)

Il Calendario completo del Sei Nazioni 2024 di rugby maschile , in programma da venerdì 2 febbraio a sabato 16 marzo: ecco le informazioni per vedere ... (sportface)

Rugby, le Zebre ospitano l’Edimburgo, per Treviso trasferta durissima a Dublino Nel weekend in cui si ferma il Guinness Sei Nazioni 2024 torna l’United Rugby Championship e tornano, dunque, in campo le Zebre Parma e la Benetton Treviso. Due formazioni che dopo la pausa hanno obie ...

Italrugby, torna Ferrari novità Louis Lynagh. Allan chiede un periodo di riposo Il Ct dell'Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la lista dei convocati per la sfida di Lille contro la Francia del 25 febbraio, terza giornata del Sei Nazioni 2024. Tanti i cambi nella ...

Rugby Sei Nazioni. Louis Lynagh convocato in Azzurro alle 16 in vista del raduno da sabato 18 febbraio a Roma per il terzo turno del Sei Nazioni previsto per domenica 25 febbraio a Lille contro la Francia. Osservato da tre anni e già contattato da ...