Se una notifica non va via su Android | come eliminarla

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le notifiche suspesso non vanno via dalla schermata dedicata, lasciando lo spazio sullo schermo occupato ogni volta che caliamo il menu a tendina; questo tipo di notifiche permanenti presentano in molti casi anche un'icona di, che affollerà l'angolo superiore sinistro dello schermo creando una confusione incredibile. cosa possiamo fare per togliere unache non va via sue rimettere ordine sullo schermo del telefono? LEGGI ANCHE -> Migliorare le notifichesulla schermata di blocco 1) Disattivarepermanente app Alcune app presentano la funzionepermanente tra le impostazioni: questa funzione è utilizzata sempre più spesso per mantenere l'app attiva in memoria e per mostrare subito alcuni tipi di ...