Se la scintilla scocca alle Poste | Prima colleghi e poi coniugi Il colpo di fulmine tra le buste

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Se una volta c’erano gli amori nati per corrispondenza, oggi fioriscono le relazioni tra la corrispondenza. Una lettera dopo l’altra, un pacco dopo l’altro, passando tanto tempo insieme si può scoprire che il proprio cuore batte per un collega. È successo a Noemi Piras e Giuseppe Nunziata, due degli oltre 300 portalettere operativi nei 13 centri di distribuzione che servono il Pavese o nel Centro di distribuzione del capoluogo. Quarantun’anni addetta alla produzione interna lei e 40 lui, portarlettere entrambi, lavorano in viale Brambilla dove è sbocciato il loro amore. Entrambi nelleda più di 15 anni, ildito fra i casellari del Centro di distribuzione. Era il 2010 quando è iniziata la loro storia sfociata in matrimonio 6 anni dopo e coronata dalla nascita di tre figli che hanno 10, ...