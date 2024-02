(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Su bocciatura decide l'Istituto" scolastico Gli studenti che ''no e danneggiano una'' ''devono prendere 5 in, dopodiché sarà laa decidere'' sulla bocciatura. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppeospite a 'minuti' su RaiUno. Al liceo Severi di Milano ''hanno divelto perfino i water, hanno tagliato i fili della

"Stiamo studia ndo una norma per far sì che chi occupa , se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono ... (orizzontescuola)

“Stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono ... (thesocialpost)

“Chi occupa e danneggia dovrebbe essere bocciato” . Il Ministro Valditara , a pochi giorni dalle sue dichiarazioni in merito alle aggressioni ai ... (ildifforme)

Gli studenti che '' occupa no e danneggiano una scuola' devono prendere 5 in condotta , dopodiché sarà la scuola a decide re'' sulla bocciatura . Lo ha ... (orizzontescuola)

Scuola, Valditara: "Cinque in condotta per chi occupa e fa danni" (Adnkronos) - Gli studenti che ''occupano e danneggiano una scuola'' ''devono prendere 5 in condotta, dopodiché sarà la scuola a decidere'' sulla bocciatura. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Gi ...

Valditara: “Cinque in condotta per chi occupa e fa danni. Su bocciatura decide ogni singola scuola” Gli studenti che ''occupano e danneggiano una scuola' devono prendere 5 in condotta, dopodiché sarà la scuola a decidere'' sulla bocciatura. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ...

La nuova protesta al Severi Correnti (dopo l'occupazione): "Le scuole sono caserme" Un presidio per "rompere la bufera mediatica e difendere le pratiche di autogestione", organizzato dal collettivo del liceo Severi-Correnti, si è tenuto mercoledì pomeriggio davanti alla sede dell'ist ...