Scuola | iscrizioni | il Marco Polo fa il pieno Bene il Galileo | lieve calo al Michelangelo

In Sicilia lieve flessione delle Iscrizioni nei licei per l’anno scolastico 2024-2025 che comunque sono stati scelti da oltre uno studente su due. ... (orizzontescuola)

Scuola - flop per il liceo made in Italy : appena 375 iscrizioni per il prossimo anno

Scuola, flop per il liceo made in Italy: appena 375 iscrizioni per il prossimo anno flop per il liceo del made in Italy. Le iscrizioni al nuovo ... (tpi)