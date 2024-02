Scudo penale per i medici | si va verso una proroga fino al 31 dicembre 2024

Nella riunione della maggioranza con il governo sugli emendamenti al decreto milleproroghe, sarebbe stato stabilito il via libera al cosiddetto ... (linkiesta)

Via libera al nuovo scudo penale per i medici : un passo storico verso la sicurezza e la serenità nella pratica medica Il governo italiano ha ... (puntomagazine)

«Fuori dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19» la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave «opera per i fatti di cui ... (feedpress.me)

Milano, 13 feb. (Adnkronos Salute) - Dal decreto Milleproroghe potrebbe arrivare una " proroga dello scudo penale " per i medici a tutto il 2024, ... (liberoquotidiano)

Milano, 13 feb. (Adnkronos Salute) - Dal decreto Milleproroghe potrebbe arrivare una " proroga dello scudo penale " per i medici a tutto il 2024, ... (ilgiornaleditalia)

Medici in servizio fino a 72 anni, 200 campani restano in attesa Sarebbero circa duecento, tra dirigenti medici e docenti universitari, secondo le prime stime delle organizzazioni di categoria, i professionisti in Campania che saranno interessati - ovemai ...

Sanità di governo: uno scudo pericoloso al posto dei servizi Salute. Lo «scudo penale» per medici e infermieri prolungato ieri nel decreto «Milleproroghe» era stato introdotto in piena pandemia Covid. Azzerava la punibilità dei sanitari per colpa «non grave» su ...

Morselli fa scaricabarile: "Crisi Ilva colpa dei soci" La versione dell’ad: "Azienda ancora viva, il nodo è la liquidità". Urso: "Ora basta, si deve cambiare" ...