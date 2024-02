Scudo penale medici per tutto il 2024 | Anaao ' segnale importante'

Milano, 14 feb. (Adnkronos Salute) - Via libera alla proroga dello Scudo penale per i medici per tutto il 2024 . E' "un significativo passo avanti ... (liberoquotidiano)

Milleproroghe, arriva l’ok a scudo penale e pensione medici a 72 anni Dal tanto atteso scudo penale per i medici ai finanziamenti su disordini alimentari e bonus psicologo: la sanità nel Milleproroghe.

Sanità, sì allo scudo penale per i medici: “Perseguibili solo per colpa grave nei reparti con poco personale” I medici che hanno provocato la morte o le lesioni personali di un paziente saranno perseguibili solo nei casi di “colpa grave”. Il cosiddetto “scudo penale” per i professionisti della sanità è ...

Sgravi sui mutui, scudo penale per i medici, esenzione Irpef agricola e graduatorie personale Ata: approvati emendamenti al Dl Milleproroghe Sgravio sui mutui della prima casa per i più giovani, proroga allo scudo penale per i medici, esenzione dell’Irpef agricola per i redditi agrari e dominicali, nessun taglio dei contributi all’editoria ...