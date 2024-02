Scudo penale medici per tutto il 2024 | Anaao ' segnale importante'

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 feb. (Adnkronos Salute) - Via libera alla proroga delloper iperil. E' "un significativo passo avanti che mira a garantire la massima tutela dei pazienti e a sostenere, nel contempo, il ruolo cruciale svolto dai professionisti sanitari", dichiara il segretario diAssomed Pierino Di Silverio, dopo l'esito delle votazioni nelle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera sugli emendamenti al Milleproroghe riformulati. "Si tratta di unpolitico - sottolinea in una nota il leader del sindacatodirigenti del Servizio sanitario nazionale - di cui va dato atto al ministro della Salute e ai parlamentari, che ringraziamo per l'impegno profuso, che ...

