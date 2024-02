Scudetto | strada libera L’Inter va in fuga È l’ora del turnover

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Per tante settimane è sembrato un duello tra due ciclisti in salita. Più che Sinner contro Djokovic, come aveva detto Massimiliano Allegri, la sfidaa distanza tra Inter e Juventus ha avuto il sapore di Pogacar contro Vingegaard, uno strappo dopo l’altro, in ogni giornata, fino a quando una delle due non ha (momentaneamente) ceduto il passo. Il vantaggio nerazzurro non è completamente definito, ci sarà sempre quell’asterisco legato alla partita da recuperare contro l’Atalanta, il 28 febbraio. Un vantaggio rispetto a due anni fa, quando accadde lo stesso per la partita rinviata a Bologna, è proprio il fatto di poter giocare a stretto giro di posta e non dover attendere fine aprile (come accadde allora) per avere le stesse gare degli avversari. I punti in più dei bianconeri sono sette, rispetto al Milan sono otto, possono diventare rispettivamente dieci e ...