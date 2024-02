Scontro tra i legali Elkann e Margherita Agnelli | “Mamma che perseguita figli” “Verrà fatta luce”

Contesa per la nuova Presidenza di Confindustria . Non è un segreto che uno dei candidati sia Emanuele Orsini , già alla guida di FederlegnoArredo e ... (affaritaliani)

Contesa per la nuova presidenza di Confindustria . Non è un segreto che uno dei candidati sia Emanuele Orsini , già alla guida di FederlegnoArredo e ... (affaritaliani)

Niente da fare. L'emendamento, che prevede la deroga sui vincoli di Mobilità per il personale docente, non è stato approvato. Non c'è stato il via ... (orizzontescuola)

Riforme: da 7 giorni 'fantasma' giurì d'onore in Senato, La Russa 'non lo convocherò'/Rpt Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Penso che non convocherò" il giurì d'onore. "Ieri c'è stato un colloquio amichevole" con Balboni e Boccia "in cui il presidente del Pd ha detto che non aveva mai affermato ...

Calcio Serie C: Picerno-Crotone - Le riflessioni di Zauli tra strategie e incognite - Video Calcio Serie C: Picerno vs Crotone - Le riflessioni di Zauli tra strategie e incognite - Video Sotto le stelle di un turno infrasettimanale, il mister del Crotone delinea tattiche e spirito combattivo ...

Terremoto politico a Sassari: si dimette il vicesindaco Meazza Terremoto politico a Palazzo Ducale. È di questa mattina la decisione del vice sindaco e assessore dei Servizi sociali, Gianfranco Meazza, di abbandonare la giunta comunale guidata da Nanni Campus. La ...