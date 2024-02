Scontro a San Paolo d’Argon | 60enne muore a un mese dall’incidente

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) San. Massimo Donina, iloriginario di Ceto, residente a Lozio, in Valle Camonica, non ce l’ha fatta. L’uomo è morto in ospedale, nella giornata di mercoledì 14 febbraio, a causa delle gravissime lesioni riportate nell’incidente del quale era rimasto vittima il 15 gennaio scorso. Il personale medico, infatti, nulla ha potuto per salvargli la vita. Donina lascia la moglie, una figlia e un figlio di 27 anni, che viaggiava con lui a bordo del furgone con cui il 15 gennaio sono finiti contro un camion che proveniva dal senso di marcia opposto. Il figlio, subito ricoverato al Papa Giovanni XXIII, non è in pericolo di vita. La salma delè stata posta sotto sequestro. I suoi funerali si svolgeranno solo dopo lo svolgimento degli accertamenti disposti dalla Procura di Bergamo a seguito ...