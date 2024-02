SCONFITTa Pro Sesto ancora ko nella trasferta a Novara

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si allunga a undici il numero di partite senza vittorie della Pronel girone A di Serie C. La squadra di Massimo Paci cade 1-0 a, primaper il tecnico subentrato a Francesco Parravicini dopo due pareggi consecutivi contro Pro Vercelli e Arzignano Valchiampo. Decisiva la rete firmata al 60’ da Calcagni, un tiro dal limite dell’area deviato da un difensore biancoceleste che spiazza Del Frate, dopo alcune opportunità sprecate dai padroni di casa. Subito dopo la rete subita,Proentra anche Andrea Poli, appena arrivato dal mercato degli svincolati, ma il centrocampista non riesce ad impattare sul risultato. A sette dalla fine secondo giallo ed espulsione per Toninelli.-Pro1-0 (0-0) Marcatore: 15’st Calcagni. M.T.

