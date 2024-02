Scommesse | ha preso una quota 600 | la vincita è clamorosa

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), il colpo è stratosferico: hauna600 con 10 partite pronosticate. LaC’è chi si sente forte centrando un raddoppio o magari unaa tre o a quattro. E allora che cosa dovrebbe dire questo scommettitore che è riuscito nell’impresa di centrare unadi quasi 700 volte la posta? Si dovrebbe sentire un re, qualcosa di mistico. Peccato che ha solamente deciso di puntare due euro. Nella schedina c’era anche il 2 dell’Inter sul campo della Roma (AnsaFoto) – Ilveggente.itVabbè, peccato fino ad un certo punto. Perché alla fine laportata a casa è stata bella importante. Incredibile diremmo noi visto che l’uomo in questione, un siciliano di Bagheria così come raccontato da Agimeg.it, è riuscito ...

Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse sul Genesis Invitational 2024 (PGA Tour). Torna Tiger Woods! Pronostici Golf Genesis Invitational 2024 del PGA Tour, unico torneo della settimana, ma impreziosito dal ritorno di Tiger Woods.

Juve, game over per lo scudetto: crolla la quota dell'Inter, per i bookie titolo già ai nerazzurri Non c`è più una lotta scudetto, almeno secondo i bookmaker. La sconfitta della Juventus in casa con l`Udinese ha lasciato immutato il distacco di sette punti.

La Pietra (Masaf): 'Riforma scommesse fondamentale per rilanciare l'ippica' Il sottosegretario al ministero dell'Agricoltura Patrizio La Pietra conferma l'interlocuzione con Mef e Adm sulla riforma delle scommesse ippiche, il Ddl su Agenippica riprenderà il suo iter dopo gli ...