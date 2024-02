Scioperi febbraio 2024 | le date in calendario Il 23 e 24 agitazione dei Cobas pro Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)mese di. Coinvolti diversi settori. Ecco quelli già proclamati, da chi e per cosa 20Proclamato lo sciopero nazionale Ccnl Federcasa. Uil-Fpl, Fp-Cgil E Cisl-Fp. Per le organizzazioni sindacali l’obiettivo è far sì che sia garantita alle lavoratrici e ai lavoratori, impegnati quotidianamente a offrire soluzioni abitative idonee alla fascia di popolazione in condizione di fragilità, una risposta alla grave crisi inflattiva che in questi anni ne ha indebolito il potere d’acquisto. Per la giornata di sciopero del 20, saranno organizzati presidi davanti le sedi delle Regioni, nei singoli territori davanti le sedi delle aziende che applicano Federcasa. 21Sicilia, trasporto locale pubblico e privato: Faisa Cisal proclama 4 ore di ...