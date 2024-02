Sci di fondo | Coppa del Mondo | 7 azzurri pronti per Minneapolis De Fabiani rientra in Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Prosegue la tournée nordamericana della Nazionale di sci di, attualmente impegnata nelladel2023-2024. Terminata la tappa canadese di Canmore, glistanno raggiungendo in queste ore il Minnesota, direzione, per la due giorni di competizioni in cui andranno in scena una spint a tecnica libera ed una prova a partenza individuale sulla distanza di 10 chilometri nella medesima tecnica. Teatro delle gare sarà il fascinoso Theordor Wirth Park. Saranno sette gli atleti coinvolti: a capitanare il team è Federico Pellegrino, seguito da Elia Barp, Michael Hellweger, Simone Daprà, Caterina Ganz, Francesca Franchi e Nicole Monsorno. Non sarà della partita invece Francesco De, il quale ha fatto già rientro ina causa di una ...