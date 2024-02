Saronno | 7 feriti | di cui uno grave | nell’incendio scoppiato in pieno centro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sono in totale 7 idell’incendio divampato questa mattina in. L’allarme è partito alle 11,03 da una palazzina a 3 piani di via Padre Luigi Monti, 44. L’incendio è divampato in un appartamento al secondo piano. Incendio, uomo di 81 anni in codice rosso a Niguarda Oltre a Vigili ...

Incendio in una palazzina in pieno centro a Saronno questa mattina poco dopo le 11. L’allarme è scattato in via Padre Monti, dove le fiamme sono ... (ilnotiziario)

Due uomini sono rimasti ustionati, uno in modo grave , nell’ Incendio scoppiato in una palazzina di tre piani a Saronno , in provincia di Varese. Altre ... (ilgiorno)

Incendio a Saronno, a fuoco una palazzina di tre piani: sette feriti, grave un anziano di 81 anni Il rogo è scoppiato mercoledì mattina: sul posto quattro ambulanze, l’elisoccorso e diversi mezzi dei vigili del fuoco. Ricoverati cinque intossicati ...

Incendio in un appartamento a Saronno: 7 feriti (Mi-lorenteggio.com) Saronno, 14 febbraio 2024 – Intorno alle 11.00 di oggi, in via Padre Monti, 44, un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina a tre piani. Oltre ai ...

Varese, incendio in una palazzina di Saronno: ustioni di secondo grado per un anziano, è grave Un vasto incendio si è verificato in una palazzina di Saronno (Varese), coinvolgendo sette persone. Grave un anziano.