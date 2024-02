Sarkozy condannato in appello a un anno per finanziamento illecito

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’ex presidente francese Nicolasè statoina undi reclusione. La sentenza nel cosiddetto caso “Bygmalion”, relativo aldella sua campagna elettorale del 2012, conferma in parte la sentenza di primo grado. Allora era statoa unsenza condizionale, mentre adesso la pena è di undi cui 6 mesi con la condizionale. I restanti 6 mesi sarscontati con misure alternative decise fra i giudici e l’imputato nei prossimi 30 giorni. L’ex presidente ha immediatamente presentato ricorso in Cassazione. “Il signor Nicolasè del tutto innocente, ha preso atto di questa decisione, ha deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione”, ...

