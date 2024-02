Santoro fa la sua lista per le europee | Ilaria Salis candidata? Dipende da lei

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Unaper "terremotare la sinistra" e andare all'Europarlamento, magari in compagnia di. Si chiama "Pace terra dignità" il nuovo progetto di Michele: "Non è un partito ma un movimento, vettore per portare al centro della campagna elettorale per lela parola pace". Così il giorna, ex conduttore di Servizio pubblico e Annozero, presenta a Roma la sua nuova formazione insieme a Raniero La Valle. "Il nostro primo obiettivo è impedire che in campagna elettorale non si parli del ruolo dell'Europa per raggiungere la pace - aggiunge -. Il nostro paese e l'Europa devono uscire dalla guerra come prevede la nostra Costituzione". "Se per caso questa piccola formazione prendesse il 4 o anche il 3 per cento dei voti questo rappresenterebbe un terremoto ...

