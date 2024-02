Santoro | “Coprotagonisti al governo sono comici in cerca d’autore | Meloni è inadeguata e in crisi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “A mio modo di vedere ci si concentra troppo sulle gaffe di quelli che sparano o di quelli che fermano i treni. Non ci si concentra invece sull’inadeguatezza dia guidare questa transizione economica così difficile. Ci beiamo che la Germania è in, senza ricordare che i risultati della recessione tedesca si fanno sempre sentire anche qui da noi, solo con qualche mese di ritardo. Siamo già vicino allo 0 come previsioni di crescita, vedremo cosa accadrà”. Lo ha detto Michele, a margine della conferenza con cui ha annunciato la formazione della lista “Pace terra e dignità” che sarà presentata alle elezioni europee. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.