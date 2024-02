Sanremo | maxi-risarcimento al vigile ripreso in mutande e poi assolto | “Nessuno mi ha chiesto scusa”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Undi 227mila euro. È quello che andrà all’ex agente della polizia municipale Alberto Muraglia, finito al centro delle cronache come il “in”. Dopo essere stato immortalato nel 2015 mentre timbrava il cartellino per andare al lavoro senza pantaloni fu licenziato insieme ad altri 31 colleghi dal comune die la sua foto fece il giro del mondo. Durante il processo il suo legale, l’avvocato Alessandro Moroni, dimostrò invece che Muraglia inziava a lavorare addirittura in anticipo. Nominato custode del mercato ortofrutticolo di, Muraglia si svegliava tutte le mattine alle 5.30 per aprire i cancelli del mercato e controllare che gli spazi fossero vuoti per i banchi degli ambulanti. Poi, alle 6 di mattina, andava a prendere servizio come...

