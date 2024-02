Sanremo | Amadeus risponde all’ambasciatore israeliano

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Una polemica destinata a durare., ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, ha risposto ad una domanda del conduttore sulle critiche dell’ambasciatorein Italia, Alon Bar. Quest’ultimo, tramite i social, ha voluto accusare2024. Questo alla luce di quanto ha reso pubblico Ghali sul palco, con il suo messaggio nei confronti della guerra tra Israele e Palestina. Un messaggio che, per l’ambasciatore, è stato sfruttato per diffondere odio. Durante la puntata di Porta a Porta,, conduttore degli ultimi, ha risposto così: “Rispetto le decisioni di tutti, ma non sono assolutamente d’accordo. Mai mi sarei sognato, ma neanche i cantanti, di portare odio, anzi noi portiamo esattamente l’opposto, i cantanti che vengono in gara lanciano messaggi e appelli di pace, di ...