Sanremo | Amadeus aveva vietato questi colori sul palco | il retroscena

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Perquest’anno è stata la quinta volta suldell’Ariston alla conduzione e direzione artisti del Festival di. Pare però che non è tutto oro ciò che luccica. E anche se lo speaker ha portato parecchie novità all’interno della kermesse ha anche voluto mettere qualche paletto. Ildell’Ariston desta sempre molta attenzione, soprattutto quando si parla del Festival di. Si tratta, infatti, di uno degli spettacoli più attesi dell’anno, non solo nell’ambito musicale, ma anche dal resto del mondo dello spettacolo. Eppure, quella libertà apparente che sembra essere stata riportata in auge inanni conpare sia sempre regolata da un piccolo protocollo. La rigida regola al Festival di, foto Ansa – ...