Sanremo 2024 | Santoro | “Ghali? Non avrei usato il termine genocidio”

Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Su Ghali io non avrei usato il termine 'genocidio', ma in questo momento significa 'fermiamo le ... ()

Tutti i Live Serie A Serie B Champions League Europa League Formula 1 Moto GP Altri sport Drive Up Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip Grande Fratello Sanremo 2024 Amici Adesso Teatro Mostra del Cinema di Venezia Festival di Cannes L'Isola dei Famosi Vernice Coming Soon ...

"Daspo alla Rai per chi parla di politica a Sanremo": bufera su proposta del sottosegretario leghista Mentre gli strascichi delle polemiche su Ghali e Dargen D’Amico continuano a tenere banco, dal governo spunta un’idea su come evitare che anche le prossime edizioni del Festival di Sanremo (e non solo ...

Sanremo 2024, il sottosegretario Morelli: “Daspo per chi non canta e fa politica” Dopo le dichiarazioni di Ghali durante il Festival di Sanremo, è intervenuto Morelli che chiede la Daspo per chi non canta ...