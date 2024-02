Sanremo 2024 | Santoro | “Ghali? Non avrei usato il termine genocidio”

Come mai - continua Santoro - se Ghali graffia l'informazione uniforme deve premettere che c'è stato il 7 ottobre? Se Ghali parla della Palestina l'Ad Rai non deve precipitarsi a fare un comunicato

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Il comunicato di risposta dell'Ad Rai io lofatto leggere a un annunciatore" "Suio nonil', ma in questo momento significa 'fermiamo le armi e la strage degli innocenti'". Così il giornalista e fondatore della lista 'Pace, Terra e Dignità' Michelea Otto e mezzo su La7.

