Sanità | sì allo scudo penale per i medici | “Perseguibili solo per colpa grave nei reparti con poco personale”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Iche hanno provocato la morte o le lesioni personali di un paziente sarannonei casi di “”. Il cosiddetto “” per i professionisti dellaè previsto nel decreto Milleproroghe che ha ricevuto il via libera dalla commissione Bilancio e affari costituzionali della Camera. L’emendamento prevede che venga limitata “ai soli casi di” la punibilità per chi in modo colposo causa morte o lesioni personali “nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni dicarenza disanitario”. Quindi, ai fini della valutazione, “si tiene conto delle condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, ...