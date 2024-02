Sanità | Consulcesi | “Annullata richiesta di 250mila euro a chirurgo per danno erariale”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Vittoria in Consiglio di Stato E' finito l'incubo per un notodi un ospedale del Nord Italia, grazie all'ultima vittoria in Consiglio di Stato del team di legali di. Il caso in questione riguarda unche era stato citato dalla Procura regionale territorialmente competente per assolvere a unadi rimborso di