Sanità | chirurgo Ercoli | ' basta fuga al Nord | competenza e umanità anche al Sud' **

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos Salute) - Ladal Sud per curarsi "dovrebbe finire o quantomeno ridursi, visto che le competenze cliniche e una grandenel percorso di cura si trovanonelle regioni del Meridione. C'è però un problema che riguarda il rapporto tra la popolazione e le tante situazioni sanitarie pubbliche del Sud: l'affidamento. Se l'organizzazione sanitaria non offre tutte le strutture necessarie, e tutte all'altezza della situazione all'interno della rete, questa insufficiente risposta la pagano tutti soprattutto il paziente che perde fiducia in quel sistema e preferisce affidarsi ad un ospedale lontano, scomodo, magari costoso, ma che gli offre una presa in carico globale e risposte efficaci alle sue necessità. Un peccato perché ci sono strutture pubbliche al Sud, con professionisti medici e infermieri che ...